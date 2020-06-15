سحب 750 عينة من مخالطي مصابي كورونا في الرمثا

احمد التميمي

الرمثا – قال مدير صحة الرمثا الدكتور رياض الشياب أن فرق التقصي الوبائي سحبت زهاء 750 عينة من مخالطين 6 مصابين بفيروس كورونا في مدينة الرمثا.

وأكد الشياب لـ “الغد” ان فرق التقصي الوبائي ما زالت في الميدان لسحب المزيد من العينات من المخالطين، فيما تم عزل منازل المواطنين المخالطين لمدة 14 يوم حسب البرتوكول الصحة وهي فترة حضانة المرض.

وأشار إلى أن العينات تم إرسالها إلى المختبرات المركزية في عمان بعد توقف مستشفى الملك المؤسس عن استقبال الفحوصات مؤقتا بانتظار النتائج.

ودعا الشياب المواطنين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات وضرورة التباعد الجسدي وعدم التواجد في الأماكن المكتظة.

Ahmad.altamimi@alghad.jo