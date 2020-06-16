سحب 80 عينة من مخالطي مصاب حوارة

إربد- قال مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور قاسم المياس إن فرق الاستقصاء الوبائي جمعت، اليوم الثلاثاء، 80 عينة من مخالطي المصاب بفيروس كورونا المستجد في بلدة حوارة باربد، والذي يعمل في دائرة أراضي الرمثا، وجرى الإعلان عن اصابته أمس الاثنين.

وأشار المياس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي العاملة في المحافظة، وعددها 15 فريقا، تقوم بجمع حوالي ألف عينة يوميا، إما لمخالطين أو سحب عينات عشوائية وأخرى منتقاة لمواطنين وعاملين وموظفين في الدوائر الرسمية والمنشآت العامة والخاصة .

ولفت إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي جمعت 26 ألف عينة من محافظة اربد منذ بداية أزمة كورونا وتسجيل أول إصابة فيها.

بترا