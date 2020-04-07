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سحب71 عيّنة لأشخاص خالطوا مصابين في عجلون

منذ ساعتين
أنبوب اختبار يظهر نتيجة فيروس كورونا - (أرشيفية)

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عجلون – قال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون الدكتور تيسير عناب، إن فرق الاستقصاء الوبائي أخذت اليوم الثلاثاء 71 عينة فحص كورونا لمتعاملين مع مخالطين لمصابين في كفرنجة.
وأشار عناب إلى أن الفرق مستمرة في أخذ العينات من المخالطين من أجل التأكّد من سلامة المواطنين، مبينا أنّه سيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات حال الانتهاء منها.- (بترا)

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