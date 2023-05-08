سداد 40% من مديونية قطاع المياه المستحقة على مجلس محافظة إربد

قرر مجلس محافظة إربد خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، سداد 40 بالمئة من الديون المستحقة لشركة مياه اليرموك عن المشاريع المنفذة عن العامين الماضيين.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية إن قيمة الديون المترتبة على المجلس عن العامين الماضيين المستحقة لشركة مياه اليرموك تبلغ مليونا و69 ألف دينار، وسدادها يتيح طرح عطاءات قطاع المياه الموضوعة ضمن موازنة العام الحالي، والتي تعثرت بسبب المديونية.

بدوره، أكد مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس نبيل الزعبي أن الشركة ستباشر بطرح العطاءات المُقَرَّة من قبل مجلس المحافظات، وإنجازها قبل نهاية السنة المالية، معربا عن تقديره لموقف مجلس المحافظة لتسديد 40 بالمئة من الديون المستحقة عن المشاريع السابقة، ما يمكنها من صرف المستندات المالية للمقاولين والبدء بطرح العطاءات الجديدة. (بترا)