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“سدين العالمية” تهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم بعيد ميلاده الميمون

منذ 50 دقيقة
"سدين العالمية" تهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم بعيد ميلاده الميمون

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عمان – انطلقت مجموعة سدين العالمية، بمختلف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم التاسع والخمسين. وكان مضمونها: “تتقدم مجموعة سدين العالمية، ممثلة برئيس مجلس الإدارة المهندس هاني صلاح و نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد صلاح ومختلف طواقمها، داخل وخارج الوطن، بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أدام الله صاحب الجلالة المفدى ذخراً للوطن والأمة العربية والإسلامية. حمى الله الأردن، قيادة وأرضاً وشعباً. وكل عام وجلالة الملك بألف ألف خير، ومواقفه الحكيمة والسديدة تملأ قلوبنا فخراً وعزاً 🇯🇴”.

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