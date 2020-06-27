“سرايا الشاطئي” يفتتح أبوابه بخدمات فندق المنارة

عمّان – أعلنت شركة “إيجل هيلز الأردن”، أكبر مطور عقاري في المملكة، عن افتتاح “نادي سرايا الشاطئي” الواقع في قلب مشروع سرايا العقبة، وذلك بالشراكة مع فندق المنارة “ذا لكجري كولكشن” وهو أحد مكونات المشروع. وبافتتاحه، يضيف “نادي سرايا الشاطئي” المزيد من الجمالية وسبل الراحة والاستجمام للقاطنين في سرايا العقبة، وكذلك السياح والزوار، بما يمنحهم الفرصة للاستمتاع والاسترخاء على برك السباحة أو الرمال الذهبية لشواطئ البحيرة المائية التي تتوسط مشروع سرايا العقبة، مضيفة 1.5 كم لواجهة العقبة البحرية.

ويتميز “نادي سرايا الشاطئي” بوجود ناد رياضي عالي المستوى مجهز بأحدث الأجهزة الرياضية، بالإضافة لوجود مكان مخصص للأطفال، ومسرح، ومجموعة من الرياضات المائية التي يستطيع الزائر الاستمتاع بها، وسط خدمات ضيافة عالمية المستوى تقدم من خلال فندق المنارة “ذا لكجري كولكشن”.

ويتمتع زائر نادي سرايا الشاطئي وعائلته أيضا بفرصة فريدة لزيارة مشروع سرايا العقبة المسوّر، والتعرف على مرافقه السكنية والترفيهية والسياحية المتعددة، بما فيها من فلل وشقق مصممة بأسلوب راقٍ وجذاب مع إطلالات رائعة على مسابح خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع الزوار برؤية الحدائق والمناظر الطبيعية، مع إمكانية الزيارة الحصرية لأول وأكبر حديقة مائية في المدينة ورؤية اللمسات الأخيرة التي تتم عليها.