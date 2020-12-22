“سرايا العقبة” تحتقل بإضاءة “شجرة عيد الميلاد”

عمان- قامت سرايا العقبة -أحد مشاريع شركة إيجل هيلز الأردن يوم الخميس السابع عشر كانون الأول (ديسمبر)، بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد للعام الحالي لأول مرة على شواطئها بعروض وفعاليات مبهرة ضمن أجواء عائلية تمتع بها سكان المشروع وأهالي المجتمع المحلي؛ حيث قدمت أكبر وأكثر تجربة تميزاً هذا العام بحضور كل من السيد عبدالله الفريحات نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سرايا العقبة، والأب إبراهيم حجازين راعي كنيسة الروم الكاثوليك في العقبة والقس نبيل قاقيش راعي الكنيسة الإنجيلية.

وقد احتضنت الفعاليات تزيين مشروع سرايا العقبة ابتداء من مدخله الرئيسي، على امتداد الشوارع الداخلية للمشروع وأحيائه السكنية المتنوعة؛ حيث تمتع الزوار والقاطنيين خلال تنقلهم بالمشروع بالإضاءة المميزة لزينة الأعياد بوجود فرقة كورال أضافت رونقاً خاصاً على أغاني أعياد الميلاد في نادي سرايا الشاطئي ليستمتع الزوار بالأجواء تزامناً مع إضاءة الشجرة.

وتم خلال الفعالية أيضاً افتتاح حلبة التزلج على الجليد على شواطئ البحر الأحمر، التي أضافت نكهة عائلية للأجواء الشتوية لتضاعف المتعة والترفيه وصولاً إلى درجتها القصوى سعياً نحو توفير خيارات جديدة أمام سكان المدينة وزوارها على مدار الأيام المقبلة. كما ويتخلل الفعالية وجود الأطعمة والوجبات المتنوعة المخصصة لهذا الموسم للحاضرين وعائلاتهم ضمن مناطق مجهزة لهم لضمان راحتهم ومتعتهم.

وبهذه المناسبة، عبر عبدالله الفريحات نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي عن سعادته بهذة الأجواء العائلية، وقال: “تفخر إيجل هيلز الأردن باستضافة زوارها خلال هذه الفعالية”. وأضاف: “جاءت هذه الخطوة في إطار جديد يتيح للزائرين والقاطنين في مشروع سرايا الاستمتاع بتجربة متميزة ضمن مرافق المشروع ومناظره الطبيعية الفريدة بإطلالات ساحرة على التجهيزات والإضاءات المتلألئة مع ضمان الالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة العامة”.

ومن الجدير بالذكر، أن الفعاليات ستستمر على مدار الشهر الحالي، لتتيح للزوار والقاطنين قضاء أمتع الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء ضمن تجربة فريدة واستثنائية من نوعها في مشروع سرايا العقبة.