سرايا العقبة ووتربارك تستقبل الضيوف رسميا اعتبارا من 3 تموز



عمان-أعلنت سرايا العقبة ووتربارك، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة عن موعد الافتتاح الرسمي أمام الضيوف من داخل الأردن وخارجها في 3 تموز (يوليو)2021. وسيتمكن الضيوف من الدخول حصرياً إلى مدينة الألعاب المائية اعتباراً من 15 حزيران (يونيو)، حيث يمكنهم شراء التذاكر عند مدخل المدينة المائية للاستمتاع بأروع المغامرات المائية والتجارب الترفيهية العالمية مع أكثر من 25 لعبة ومنزلقا مائيا ومرفقا ترفيهيا. وسيتمكن الضيوف من داخل الأردن وخارجها من الاستمتاع بأروع المغامرات والتجارب الترفيهية العالمية مع أكثر من 25 لعبة ومنزلقا مائيا ومرفقا ترفيهيا.

تقع سرايا العقبة ووتربارك في قلب مدينة العقبة، وتمتد على مساحة تزيد على 28.500 متر مربع، وهي الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، وتقدم العديد من الألعاب والمنزلقات والتجارب المائية المميزة إلى جانب باقة من خيارات الطعام المناسبة للعائلات. وسيتمكن ضيوف سرايا العقبة ووتربارك من قضاء أوقات ترفيهية لا تنسى مع العديد من التجارب الفريدة المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن، بما في ذلك “مغامرة البحر الميت” التي تهبط بالضيوف بشكل عمودي من ارتفاع 40 قدما تقريباً، “سباق وادي رم” الذي يتيح للأصدقاء التنافس على المركز الأول على منزلقة متعددة المسارات، و”أكوا جرش” التي تضم منطقة صممت خصيصاً لتقدم تجربة ترفيهية متكاملة للضيوف الصغار وتتميز بالعديد من التجارب العائلية مثل المنزلقات والأنشطة التفاعلية والشلالات والرشاشات المائية الدوارة، بالإضافة إلى دلو ضخم متأرجح يفاجئ الضيوف بسكب الماء عليهم، وغير ذلك الكثير.