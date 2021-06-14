سرايا العقبة ووتربارك تستقبل الضيوف رسمياً اعتباراً من 3 يوليو

عمان-الغد- أعلنت سرايا العقبة ووتربارك، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة عن موعد الافتتاح الرسمي أمام الضيوف من داخل الأردن وخارجها في 3 يوليو 2021.

وسيتمكن الضيوف من الدخول حصرياً إلى مدينة الألعاب المائية اعتباراً من 15 يونيو، حيث يمكنهم شراء التذاكر عند مدخل المدينة المائية للاستمتاع بأروع المغامرات المائية والتجارب الترفيهية العالمية مع أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً.

تقع سرايا العقبة ووتربارك في قلب مدينة العقبة، وتمتد على مساحة تزيد عن 28,500 متر مربع، وهي الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة.

وتقدم العديد من الألعاب والمنزلقات والتجارب المائية المميزة إلى جانب باقة من خيارات الطعام المناسبة للعائلات. وسيتمكن ضيوف سرايا العقبة ووتربارك من قضاء أوقات ترفيهية لا تنسى مع العديد من التجارب الفريدة المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن،

بما في ذلك “مغامرة البحر الميت” التي تهبط بالضيوف بشكل عمودي من ارتفاع 40 قدم تقريباً، “سباق وادي رم” الذي يتيح للأصدقاء التنافس على المركز الأول على منزلقة متعددة المسارات، و”أكوا جرش” التي تضم منطقة صممت خصيصاً لتقدم تجربة ترفيهية متكاملة للضيوف الصغار .

وتتميز بالعديد من التجارب العائلية مثل المنزلقات والأنشطة التفاعلية والشلالات والرشاشات المائية الدوارة، بالإضافة إلى دلو ضخم متأرجح يفاجئ الضيوف بسكب الماء عليهم، وغير ذلك الكثير.

وتحتضن سرايا العقبة ووتربارك باقة من خيارات الطعام العائلية، حيث يمكن للضيوف بعد قضاء يوم حافل بالمتعة والترفيه التوجه إلى “مطعم المدينة الوردية” الذي يعد المطعم الرئيسي في المدينة.

ويقدم قائمة متنوعة من خيارات الطعام بدايةً من الأطباق العائلية الكبيرة، وصولاً إلى الوجبات الخفيفة وغيرها، إضافة إلى المشروبات المنعشة.

كما تتواجد عدة أكشاك للمرطبات في مختلف أنحاء المدينة لتقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة والمثلجات والمشروبات الغازية والعصائر الطازجة وغيرها. ويمكن للضيوف الراغبين في قضاء وقت مليء بالمرح في الأجواء الخارجية المميزة زيارة “سوق السيق”، للحصول على جميع المستلزمات الأساسية التي تحمل العلامة التجارية لمدينة الألعاب المائية بما في ذلك الملابس والقبعات والكمامات والنظارات والمناشف وغيرها الكثير.

وبهذه المناسبة، قال كريس فان دير ميروي، مدير عام سرايا العقبة ووتربارك: “يسعدنا الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي لسرايا العقبة ووتربارك لتكون مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة والتي ستقدم لضيوفها القادمين من داخل المملكة وخارجها أجمل المغامرات المائية مع الألعاب والمنزلقات والتجارب الترفيهية المختلفة التي تناسب الضيوف من مختلف الأعمار.

لقد تم تصميم سرايا العقبة ووتربارك لتوفر للعائلات أجواء ترفيهية فريدة في الألعاب والمنزلقات المائية أو خارجها. ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف واستقبالهم في سرايا العقبة ووتربارك للاستمتاع بتجارب ترفيهية استثنائية ومغامرات مائية لا تنسى”.

وبمناسبة الافتتاح، تقدم سرايا العقبة ووتربارك للضيوف فرصة الحصول على تذاكر الدخول الموسمية بأسعار خاصة لفترة محدودة، للاستمتاع بالعديد من المزايا الحصرية بما في ذلك الدخول اللامحدود إلى مدينة الألعاب المائية والخصومات على خيارات الطعام والتسوق.

وتقع سرايا العقبة ووتربارك في مدينة سرايا العقبة السكنية التي تحتضن مزيجاً فريداً من المرافق والوحدات السكنية والتجارية والترفيهية. وقد قامت شركة “إيجل هيلز” الأردن، المطور العقاري الأكبر في المملكة بتطوير سرايا العقبة ووتربارك، في حين تتولى شركة فرح إكسبيرينسز التابعة لشركة “ميرال لإدارة الأصول” المطورة للوجهات في أبوظبي، إدارة العمليات التشغيلية.