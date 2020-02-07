سرخيو أغويرو “التاريخي” أفضل لاعبي البريميير ليج في يناير – فيديو

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مدن – سجل سرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، رقما قياسيا جديدا بحصوله الجمعة على جائزة أفضل لاعبي البريميير ليج عن شهر يناير/كانون ثان الماضي، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ البطولة تحقيقا للجائزة (7 مرات).

وبعدما أصبح أكثر لاعب أجنبي يسجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على الفرنسي تييري هنري، وكذلك تحطيمه للرقم القياسي لعدد الهاتريك في البطولة (12) بعد الهاتريك الذي سجله في الفوز 6-1 على أستون فيلا، عاد أجويرو (31 عاما) ليصبح أكثر اللاعبين حصولا على جائزة الأفضل في الشهر بعدما حصل عليها من قبل في تشرين الأول (أكتوبر) (2013) وتشرين الثاني (نوفمبر) (2014) وكانون الثاني (يناير) (2016) نيسان (أبريل) (2016) وكانون الثاني (يناير) (2018) شباط (فبراير) (2019).

وتجاوز أغويرو بهذا الشكل كل من ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق وهاري كين مهاجم توتنهام الحالي اللذين فازا بالجائزة ست مرات من قبل.

وسجل أغجويرو خلال الشهر المنصرم اجمالي 6 أهداف وصنع هدفا وذلك في 3 مباريات.

وتفوق أغويرو على منافسيه على الجائزة الشهر الماضي وأبرزهم أليسون بيكر وجوردان هندرسون (ليفربول)، وأيوزي بيريز (ليستر سيتي) وجاك جريليش (أستون فيلا) . – (إفي)