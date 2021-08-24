سرعة الإنترنت على الخلويات في الأردن تصل إلى 24.7 ميجابت/الثانية

عمان– ارتفع متوسط سرعة خدمات الإنترنت عبر الأجهزة الخلوية مع نهاية النصف الأول للعام 2021 لجميع شركات الاتصالات المملكة ليبلغ 46ر23 ميجابت/الثانية مقابل 48ر19 ميجابت/الثانية، من الفترة نفسها للعام الماضي، للجيلين الثالث والرابع.

ووفق تصريح من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لوكالات الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، بلغ متوسط سرعة خدمات الإنترنت عبر الأجهزة الخلوية مع نهاية النصف الأول من عام 2020 للجيل الرابع 8ر21 ميجابت/الثانية، بينما ارتفعت إلى 7ر24 ميجابت/الثانية مع نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وجاء هذا الارتفاع مع زيادة الطلب خلال جائحة كورونا، مما أدى إلى توجه معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى العمل والتعليم عن بعد.

وبلغ متوسط سرعة خدمات الإنترنت الثابت 56 ميجابت/الثانية مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، بينما ارتفعت في النصف الأول للعام الحالي إلى 4ر65 ميجابت/الثانية.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد الاشتراكات في خدمات الانترنت عبر تقنية الألياف الضوئية (الفايبر)، وزيادة امتداد شبكات “الفايبر” في محافظات عمان والزرقاء وإربد، ومن المتوقع أن تزداد للضعف في نهاية العام.

–(بترا)