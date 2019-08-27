سرعته 14 ألف ميل بالساعة.. ناسا تحذر من اصطدام كويكب عملاق بالأرض

واشنطن- حذرت وكالة الفضاء الأميركية لعلوم الفضاء (ناسا) اليوم الثلاثاء، من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض. وقالت صحيفة واشنطن بوست الاميركية: إن الكويكب سيمر على الأرض بسرعة 14 ألف ميل بالساعة، وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة 3ر3 مليون ميل.

وأشار مؤسس شركة سبيس إكس للفضاء، إيلون ماسك، إلى أنه لا يملك أية وسيلة دفاع ضد هذا الكوكب، أو أية طريقة للحد من شدة اصطدامه.

وحذر رئيس وكالة علوم الفضاء الأميركية، جيم بردنشتاين، في وقت سابق من احتمالية اصطدام الكويكب بالأرض، الا ان ناسا تؤكد قدرة الأرض من استيعاب الكوكب ما يقلل من حدة الحدث.

ويأتي ظهور الكويكب العملاق بعد آخر ظهور له في ايلول عام 2000، أي أنه يظهر كل 20 عاما تقريبا، وستتكرر مرة أخرى عام 2038.