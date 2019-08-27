آخر الأخبار حياتناحياتنا

سرعته 14 ألف ميل بالساعة.. ناسا تحذر من اصطدام كويكب عملاق بالأرض

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن- حذرت وكالة الفضاء الأميركية لعلوم الفضاء (ناسا) اليوم الثلاثاء، من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض. وقالت صحيفة واشنطن بوست الاميركية: إن الكويكب سيمر على الأرض بسرعة 14 ألف ميل بالساعة، وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة 3ر3 مليون ميل.

وأشار مؤسس شركة سبيس إكس للفضاء، إيلون ماسك، إلى أنه لا يملك أية وسيلة دفاع ضد هذا الكوكب، أو أية طريقة للحد من شدة اصطدامه.

وحذر رئيس وكالة علوم الفضاء الأميركية، جيم بردنشتاين، في وقت سابق من احتمالية اصطدام الكويكب بالأرض، الا ان ناسا تؤكد قدرة الأرض من استيعاب الكوكب ما يقلل من حدة الحدث.

ويأتي ظهور الكويكب العملاق بعد آخر ظهور له في ايلول عام 2000، أي أنه يظهر كل 20 عاما تقريبا، وستتكرر مرة أخرى عام 2038.

مقالات ذات صلة

“الرئة الخضراء الثانية” وسط إفريقيا تحترق دون اهتمام

منذ 5 ساعات

النظر للجانب المشرق للحياة يطيل العمر

منذ 8 ساعات

كيف تواجه الحر بدون أجهزة التكييف؟

منذ 11 ساعة

“ما زال حيا ويختبئ في مصر” صورة لشبيه ستيف جوبز تلهب مواقع التواصل الاجتماعي

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock