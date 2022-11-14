سرقة الذخيرة

معاريف

يوآف زيتون وآخرين 14/11/2022

قبل نحو سنتين اعلن الجيش الاسرائيلي عن اقامة منظومة جديدة لمنع سرقة السلاح والوسائل القتالية من القواعد العسكرية، لكن المعطيات تشير الى نجاح جزئي فقط للمشروع: فما تزال العديد من المخازن مكشوفة والاسيجة سائبة – والسرقات مستمرة.

آخر السرقات وقعت فجر يوم السبت عندما سرق من مخزن سلاح في قاعدة صنوبر في هضبة الجولان نحو 70 الف رصاصة بقطر 5.56 ملم ونحو 70 قنبلة يدوية. ولم تكتشف السرقة الا بفضل معلومة استخباراتية نقلت الى القاعدة. وأظهر فحص للمخزن بانه سرقت بالفعل كمية هائلة من الذخيرة.

أوقفت الشرطة ستة مشبوهين بسرقة السلاح من سكان طوبا زنغريا في العشرينيات والثلاثينيات من اعمارهم ومدد اعتقالهم حتى يوم غد. ويفحص الاشتباه بانهم تلقوا مساعدة داخلية من القاعدة ويشارك الشاباك ودائرة التحقيق العسكري في التحقيق.

ويتبين من التحقيق الاولي الذي اجراه الجيش بانه اتيحت السرقة بسبب مواضع خلل في الحراسة في القاعدة، كثرة الاخطارات العابثة واحتياطات أمنية غير كافية في مخازن الذخيرة.

يوجد لهذا القصور سبب وهو ان الخطة التي شرع بها الجيش قبل سنتين ركزت اساسا على تحصين مخازن السلاح واستثمرت في ذلك عشرات ملايين الشواكل.

وشرح مسؤول كبير سبب التصعيد في جنين فقال ان “تاجر السلاح والذخيرة لا يهمه الا بيع البضاعة والمال فقط”.

ووفرت محافل أمنية أمس معطيات عن سعر السلاح في المناطق: صندوق من 500 رصاصة بقطر 5.56 ملم يكلف 16 الف شيكل. بندقية ام 16 بالمواصفات الرسمية تكلف نحو 80 الف شيكل. سعر بندقية ام 16 بتصنيع محلي هو بين 40 و 50 ألف شيكل. سعر المسدس يتراوح بين 10 و 25 الف شيكل.

قبل نحو شهر وقع قصور اضافي عندما سرقت 30 ألف رصاصة بقطر 4.56 ملم من قاعدة حقل سديه تيمان في الجنوب.

وتبين المعطيات انه بين سنوات 2018 و 2022 سرق ما مجموعه 236 قطعة سلاح. عدد سرقات السلاح اعلى بكثير. فمن كانون الثاني هذه السنة سرقت نحو 100 الف رصاصة؛ في العام 2021 سرقت نحو 185 الف رصاصة في ثمانية اقتحامات مختلفة. وقبل سنة من ذلك سرقت نحو 98 الف رصاصة في اربعة اقتحامات.

في قواعد الشمال ينتشر اكثر من 80 مخزنا بمستويات حراسة مختلفة. والرغبة في توزيع الذخيرة في مخازن في نقاط مختلفة تعود الى تسهيل سرعة الانتقال من الروتين الى الطوارئ عندما يقع حدث حربي أو عندما يكون يوم قتالي فتوفر عملية نقل الذخيرة بما فيها القذائف، الرصاص والقنابل.