سرقة بنزين من مركبات مركونة أمام منازل في إربد (فيديو)

احمد التميمي

اربد- طريقة جديدة للسرقة ابتكرها مجهولون في اربد بسرقة مادة البنزين من المركبات المركونة أمام منازل أصحابها.

وحسب فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فإن لصوصا قاموا في ساعات المساء بخلع أغطية تنك البنزين، وبواسطة “بربيش” سحبوا مادة البنزين من المركبة ولاذوا بالفرار.

وأكد احد أصحاب المركبات التي تعرضت لسرقة مادة البنزين انه تفاجأ صباحا وأثناء تشغيله لمركبته بتعطلها، مما تطلب منه تفقد مركبته ليتفاجأ بخلع غطاء برميل البنزين وسرقة المادة.

وأشار إلى انه وقبل ركن مركبته كان قد قام بتعبئة برميل مركبته بحوالي 30 دينارا من احد محطات المحروقات ليتفاجأ بأنها فارغة من البنزين.

وقال انه لم يتقدم بشكوى للأجهزة الأمنية في ظل عدم وضوح أي معالم للأشخاص أو أرقام المركبة، مشيرا إلى ان هذه الحادثة الثانية التي تقع في منطقة الحي الشرقي في اربد خلال أقل من أسبوع.