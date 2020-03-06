سرقة خط بطول 200م من سكة حديد العقبة

معان- تعرضت أجزاء من خطوط سكة الحديد التابعة لشركة العقبة للسكك الحديدية قرب معان للسرقة من قبل مجهولين.

وقال مدير الشركة المهندس ياسر كريشان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، أن خطوط سكة الحديد تعرضت لاعتداء وسرقة ما بين منطقتي معان والجرذان؛ وذلك من خلال انتزاع الدعامات الحديدية التي تشكل مسارا للقطارات، لافتة إلى أن الاعتداء شمل امتدادا لنحو 200 متر طولي على الخط.

وبين أن الكوادر الرقابية المتوفرة لمراقبة وحماية خطوط السكك الحديدية التابعة للشركة غير كافية ولا تتمكن من إحكام الرقابة نظرا لطول المسافات لمئات الكيلومترات، كما أوضحت أن الأجهزة الأمنية كشفت على موقع الحادثة وأن التحقيق جار لمعرفة المتسبب.