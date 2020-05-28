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سرقة محول كهرباء في محطة بئر زبدة بالطفيلة

منذ 3 ساعات

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الطفيلة – كشف مدير كهرباء الطفيلة المهندس عبد الحفيظ الخلفات، عن تعرض محطة بئر مياه زيده في محافظة الطفيلة إلى سرقة محول كهربائي أمس الأربعاء.
وأوضح الخلفات في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه وجد في المنطقة بقايا للمحول وآثار تفكيك ما يدلل على أن الغاية كانت سرقة النحاس المتواجد في المحول، مشيرا إلى أن الشركة قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة بالحادثة كما تم إبلاغ محافظ الطفيلة بتفاصيلها.
وحذر من خطورة هذه العمليات التي تتسبب بانقطاعات للمياه عن السكان، مشدداً على أهمية إيقاع أقصى العقوبات القانونية على الفاعل .
–(بترا)

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