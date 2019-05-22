سرقة 3 آبار تقطع المياه عن مناطق في دير علا

البلقاء- الغد- -قالت وزارة المياه والري- سلطة المياه ان عملية سرقة كوابل كهرباء وتخريب مقصود في 3 آبار في منطقة ابو الزيغان تسببت بانقطاع المياه عن مناطق واسعة في دير علا في منطقة الاغوار حيث تتزود دير علا من هذه الابار بطاقة (150) م3/ ساعة .

وأوضح مدير الاعلام والاتصال الناطق الاعلامي بأسم الوزارة عمر سلامة انه ونتيجة لهذه الاعتداءات المتكررة على آبار المياه المزودة للمياه في محافظة البلقاء وخاصة آبار دير علا تسببت بأحداث اربكات في برامج التوزيع المعدة من قبل ادارة مياه دير علا للمناطق.

وبين أن آبار ابو الزيغان( 2،9،10) المسيجة بأسيجة حماية وعليها بوابات حديدية وتقع بالقرب من سيل الزرقاء في وادي الحوارات منطقة حرجية والتي توفر نحو (300) م3/ساعة من المياه ليتم معالجتها واعادة ضخها للشرب للمواطنين عبر محطة ضخ ابو الزيغان الرئيسية قد تعرضت لسرقة الكوابل الكهربائية وقصها وكذلك تخريب لوحات تشغيل هذه الابار وخلع البوابات مساء امس الثلاثاء مما ادى الى توقفها مبينا ان الاجهزة الامنية تقوم بالبحث والتحري للقبض على الفاعلين.

وأكد مدير الاعلام ان سلطة المياه لاتألوا جهدا او سيلة لايصال المياه للمواطنين موضحا ان هذه المعيقات هي خارج سيطرة سلطة المياه حيث أثرت بشكل كبير على نقص كميات المياه لمناطق الدور في دير علا وان الكوادر الفنية تعمل على اعادة تصويب الوضع واعادة تشغيل هذه الابار بالسرعة الممكنة موضحا ان الكوادر الفنية تعمل اقصى الجهود لتزويد جميع المناطق وعدم تأثرها خاصة وان منطقة دير علا من المناطق ذات الحرارة العالية في هذه الاوقات الصيفية.