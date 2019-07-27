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سرقسطة يُعلن انتقال لاعبه سورو إلى ريال مدريد

منذ 3 ساعات

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ساراجوسا (إسبانيا) – أعلن نادي ريال سرقسطة، أنه توصل لاتفاق من أجل انتقال لاعبه ألبرتو سورو إلى ريال مدريد، لكنه سيلعب الموسم المقبل بين صفوفه فريقه السابق معارا.

وبفضل أدائه المتميز بين صفوف الرديف في ريال ساراجوسا، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني، تم استدعاء اللاعب صاحب العشرين عاما للفريق الأول الذي يدربه إيمانول إيدياكيز من أجل المشاركة في فترة الإعداد لموسم 2018-2019 الذي تألق فيه.

وفي ذلك الموسم، خاض سورو 29 مباراة منها 13 أساسيا وسجل هدفين، وتوجه ريال سرقطسة بالشكر لريال مدريد على سماحه ببقاء اللاعب بين صفوف النادي الموسم المقبل على سبيل الإعارة. (إفي)

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