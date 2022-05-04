سر الريمونتادا.. هذا ما قاله كلوب للاعبي ليفربول بين الشوطين

أبوظبي-

كشف نجم دفاع ليفربول الإنجليزي فيرجل فان دايك، عن جانب مما قاله المدير الفني للفريق يورغن كلوب بين شوطي مباراة فياريال الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وواجه ليفربول خطر الإقصاء من البطولة في الشوط الأول حيث كان متأخرا 0-2 أمام مضيفه، الذي تفوق عليه في أول 45 دقيقة باكتساح.

ومع ذلك، فقد تعافى الفريق الأحمر بشكل مذهل ليفوز بنتيجة 3-2، و5-2 في مجموع المباراتين، ويحجز مكانه في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في 28 مايو الجاري.

وقال فان دايك إن تحول الشوط الثاني كان وراءه حديث كلوب بين الشوطين في غرفة تبديل الملابس.



وأوضح المدافع الهولندي لشبكة “بي تي سبورت”: “قال لنا كلوب: العبوا كرة القدم، العبوا بطريقة ليفربول. أخبرنا أن نلعب بالطريقة التي كنا نلعب بها بشكل أساسي طوال الموسم”.

وتابع: “طالبنا بالحصول على الكرة والتحرك كثيرا في منطقة جزاء المنافس وخلف خطوطه، وأن نظهر أيضا رغبتنا حقا في بلوغ النهائي”.

وكان كلوب تحدث عقب اللقاء عن العودة من التأخر بهدفين نظيفين، لكنه لم يكشف بالضبط ما قاله للاعبيه.



وقال المدرب الألماني: “كنا نعلم أنهم في الشوط الأول كانوا أفضل منا كثيرا رجلا لرجل، لكننا لم نعلق على الجانب الجسدي في الاستراحة”.

وتابع: “لا أستطيع أن أخبركم بالضبط ما قلته للاعبين. تحدثنا عن كيفية لعب كرة القدم والتحرك والبحث عن المساحات”.