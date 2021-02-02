سر نجاح العلاقات الأسرية

عمان – الأسرة هي الملاذ الآمن في الحياة، فهي أساس السعادة والراحة والأمان والسكينة. لكن ما السر وراء العلاقات الأسرية الناجحة؟

إليكم أربعة شروط مهمة لعلاقات أسرية مثمرة:

حرية الاختيار: عندما لا يكون لدينا حرية الاختيار، هذا يؤثر على سعادتنا. يختار الأزواج بعضهم بعضا لينشئوا علاقات أسرية ناجحة.

التوافق المشترك يؤثر على استقرار الأسرة واستمراريتها ونموها.

احترام الأدوار المختلفة التي يؤديها أفراد الأسرة ومسؤولياتهم وحقوقهم هو واجب على جميع أفراد الأسرة من الكبار والصغار.

الثقة: هنالك شيئان مهمان لبناء الثقة والحفاظ عليها وهما الكفاءة والمصداقية. الكفاءة تتعلق بقدرة الأفراد على القيام بمسؤولياتهم والمصداقية تتعلق بالأخلاقيات والصدق والقيم الإيجابية.

يستطيع كل فرد المساهمة في نمو وازدهار وتطور العلاقات الأسرية من خلال:

يستطيع كل فرد المساهمة في نمو وازدهار وتطور العلاقات الأسرية من خلال: تقديم المحبة: المحبة هي مفتاح العلاقات الأسرية الناجحة، والحب هو فعل وليس مجرد اسم، فنحن نظهر محبتنا ونتصرف بمحبة ونشعر بالمحبة.

الامتنان والتقدير: الامتنان يساعد الجميع على النمو والتطور.

التغير والتطور: من أكثر الأشياء التي تسبب الضرر للعلاقات الطويلة الأمد، الروتين. يمكن إعادة إحياء وتجديد العلاقات من خلال مواجهة الأفكار السلبية وتغيير العادات السلبية وتخصيص كل فرد وقتًا لنفسه والسعي لتحقيق الأحلام أو الطموحات المشتركة، إضافة إلى ممارسة الهوايات المشتركة.

ويمكن تلخيص سر النجاح في الالتزام والتعاطف وتقديم الرعاية والاحترام.

الدكتور طارق رشيد

مستشار ومدرب دولي

مجلة “نكهات عائلية”