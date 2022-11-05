سطوة اليمين الاسرائيلي المتطرف من جديد.. مرحلة أكثر تصعيدا بالضفة

نادية سعد الدين – تبدو عودة “بنيامين نتنياهو” إلى ناصية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في الظاهر العام، استنساخاً لعهد سلفه القاتم، “يائير لابيد”، الذي تخلى عن يساريته المزعومة وجنح نحو الغلو إرضاءً للمستوطنين، إلا أن انتصار التيار اليميني المتطرف يشي بمرحلة قادمة أكثر تطرفاً وتصعيداً في الضفة الغربية وتهويداً في القدس المحتلة، وربما المغامرة بشن حرب ضد قطاع غزة، لقمع الغضب الفلسطيني.

ويُلاحظ من النتائج النهائية لانتخابات “الكنيست” الإسرائيلية، استحواذ معسكر الغلو والتشدد على أغلبية أصوات الداخل الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، عبر تقدم أحزاب يمينية ودينية وعنصرية ضمن الصفوف ألأولى بعد حزب الليكود الحاكم، ما جعل نصيب الكتلة اليمنية 64 مقعداً، من إجمالي 120 مقعداً، مما يتيح له تشكيل الحكومة في غضون 42 يوماً منذ توقيت تكليفه.

وفي حال تمكن “نتنياهو” من حشد ائتلاف بعدد من الأحزاب والقوائم لجمع ما لا يقل عن 61 مقعداً (نصف مقاعد الكنيست + 1)، على الأقل لتشكيل الحكومة؛ فإنه سيترأس أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الكيان المحتل، عندما يتولى السلطة، على ألأرجح في الأسابيع المقبلة.

بينما ينتظر المتطرف “ايتمار بن غفير”، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” الذي حظي بالمرتبة الثالثة، بـ14 مقعداً، مكافأته بتسليمّه حقيبة أمنية في الحكومة الجديدة، نظير دعمه “لنتنياهو”، مما يعني طوراً أكثر غلواً في استباحة المسجد ألأقصى المبارك.

ويثير تحالف “نتنياهو” المرتقب مع المتعصّب الصهيوني “بن غفير” قلق الفلسطينيين، لما يعكسّ توليفة يمينية دينية متطرفة مغاليّة في رفض الوجود الفلسطيني والانتصار للاستيطان والتهويد والضّم، بما لا يجعل لحل الدولتين وإحياء عملية السلام أيّ مكان مُعتّبر في أجندة الحكومة الجديدة، أمام عتاة التطرف الإسرائيليين.

في حين قاد غياب بوصلة التنسيق والوحدة إلى تشتت القوائم العربية وعدم خوض الانتخابات موحدةّ، وتشرذم الأصوات العربية، مما أدى إلى حصول القائمة الموحدة على 5 مقاعد، أسوة بتحالف الجبهة والعربية للتغيير، مقابل إخفاق “التجمع العربي الديمقراطي”، بما يجعلها غير مؤثرة في مسار القضايا المتصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وإزاء الخريطة الإسرائيلية النيابية والحكومية، المتوقعة، للسنوات الأربع القادمة، ما لم تجر انتخابات مبكرة مماثلة، وعلى غرار حكومات “نتنياهو” السابقة؛ فليس مستبعداً زيادة وتيّرة المستوطنات والتهويد والعدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعودة تسويق مفهوم “السلام الاقتصادي”، البديل عن المفاوضات السياسية الفلسطينية – الإسرائيلية.

في حين تتخذ الأحزاب الدينية اليمينية موقفاً أشد تطرفاً تجاه القضية الفلسطينية. ففى المحصلة، ترفع الأحزاب والقوى الإسرائيلية، بمختلف توجهاتها اليسارية واليمينية والدينية، “لاءات” العودة إلى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وتقسيم القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ووقف الاستيطان، مقابل الحديث عن دولة فلسطينية منقوصة السيادة ومنزوعة السلاح، لا تخرج عن إطار حكم ذاتي معني بالشئون الحياتية والمدنية للسكان، أما الأمن والسيادة، فموكولان للاحتلال.

في حين سيضيق أكثر خيار التقدم في مسار العملية السلمية، إن لم ينعدم، خلا تحركات غربية، أمريكية، نشطة تدخل في إطار إدارة الصراع، وليس إنهاءه، بينما لا يجد الاحتلال مسوغاً للمضيّ قدماً في إحداث تقدم على المسار التفاوضي، أمام اختلال موازين القوى لمصلحته، وانحياز الإدارة الأمريكية إلى جانبه، وعدم تحرك المجتمع الدولي حيال جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

بينما جاء الرد الفلسطيني على نتائج الانتخابات الإسرائيلية بتأكيد استمرار تصاعد وتطور المقاومة الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال وجرائمه وإجراءاته القمعية بحق الشعب الفلسطيني الفلسطيني.

ويأتي ظهور المجموعات الفلسطينية العسكرية في مختلف مدن ومخيمات الضفة الغربية وتصاعد عملياتها المسلحة ضد الاحتلال، مثل “كتيبة جنين” و”عرين الأسود”، وآخرها “كتيبة بلاطة” في مدينة نابلس، دليل على امتداد المقاومة الفلسطينية ونهجها في مواجهة الاحتلال، بحسب حركة “حماس”.

وشارك مقاومون فلسطينيون من “كتيبة بلاطة”، أول من أمس، في عرض عسكري بمخيم بلاطة في نابلس، وسط إسناد شعبي فلسطيني كبير، حيث اعتبرت “حماس” أن ذلك أمر طبيعي لشعب يرزح تحت الاحتلال، إذ “لا بد من التطوير المستمر للجم العدوان الإسرائيلي، كما حدث في غزة”.

وقالت أنّ “الشعب والمدن الفلسطينية تهبّ في وجه الاحتلال وممارساته الإجرامية المتصاعدة كل يوم، المتمثلة في حملات الاعتقالات والمداهمات والقتل اليومي، فكلما صعد الجنود والمستوطنين من إجرامهم، فقد صعّد الشعب الفلسطيني من مقاومته”.