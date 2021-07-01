سعادة مطلوب للدوري البحريني.. عملية سادسة لركبة خليل

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الإصابة تنهي مسيرة الصغير مع الحدود

أنهت الإصابة مسيرة المحترف الأردني في صفوف فريق الحدود العراقي لكرة القدم أحمد الصغير، الذي عاد إلى عمان أمس.

ورغم استمرار منافسات الدوري العراقي، إلا أن حاجة الصغير لحوالي 3 أسابيع للتعافي من الإصابة، دفعته لطلب الرحيل عن الفريق، خاصة في ظل قرب انتهاء منافسات الدوري العراقي.

الصغير فاجأ زوجته وأطفاله ووالده بالعودة إلى عمان، حيث لم يخبرهم بعودته من العراق إلا بعد وصوله للمنزل في مفاجأة سعيدة للجميع.

لاعبو الجزيرة يلمحون بشكوى جماعية

تحدث لاعبو فريق الجزيرة لكرة القدم، إلى المدير الفني للفريق أمجد أبو طعيمة، خلال تدريب أول من أمس، مطالبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة، أو مواجهة خطوات تصعيدية، من ضمنها تقديم شكوى جماعية ضد النادي.

ودار نقاش بين المدرب واللاعبين الذين أكدوا تقديرهم لوضع النادي، قبل أن يعلنوا أن صبرهم بدأ بالنفاد، وأن الخطوات التصعيدية ستتوالى في الأيام المقبلة، في حال لم تتقدم الإدارة بحل يرضيهم.

سعادة يتلقى عرضا بحرينيا

تفيد المعلومات بأن نجم فريق الجزيرة لكرة القدم إبراهيم سعادة، تلقى عرضا من فريق الخالدية البحريني، للعب في صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

ووفق الأنباء، فإن العرض البحريني للاعب، جاء عبر وكيل أعمال لاعبين، دون اتخاذ خطوات فعلية بهذا الشأن حتى الآن.

وتفيد المعلومات بأن وكلاء لاعبين، سبق وأن تحدثوا مع الجزيرة بشأن إمكانية احتراف أكثر من لاعب أمثال عبدالله العكار وعلي علوان.

وفي حال لم تتمكن اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة من إيجاد حلول مالية قريبا، فإن الفريق مرشح للانكماش خلال مرحلة الإياب من الدوري، في ظل التوقعات بمغادرة عدد لا بأس به من اللاعبين.

الشارع الرياضي يبحث عن قيمة راتب حمد

بدأ الشارع الرياضي المحلي، يتكهن بشأن قيمة راتب المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد، لمقارنته مع قيمة راتب المدير الفني السابق فيتال الذي كان يتقاضى 50 ألف دولار شهريا، إلى جانب الامتيازات الأخرى.

ولم يحصل المتابعون على الرقم الرسمي لراتب حمد، إلا أن النسبة الكبرى، أجمعت على أن راتب المدرب العراقي يصل تقريبا إلى 30 ألف دولار وفق معلوماتهم.

“الكرة” يرد على ملاحظات أندية المحترفين

رد اتحاد كرة القدم، وبخطاب رسمي أمس، على ملاحظات عدد من أندية المحترفين بشأن بطولات الفئات العمرية، مشيرا إلى أن نظام بطولات الفئات للعام 2021، تم تعميمه على الأندية بتاريخ 20 آذار (مارس) الماضي، دون أن ترد ملاحظات للاتحاد.

ورد الاتحاد، في خطاب رسمي للأندية، على بعض الملاحظات التي تحدث بها البعض، قبل أن يطلب الاتحاد من الأندية تزويده بأسماء اللاعبين وأرقامهم والأجهزة الفنية والإدارية، استعدادا لبدء المنافسات.

عملية سادسة لخليل

خضع اللاعب عمر خليل، أول من أمس، لعملية جراحية في الركبة، لمعالجة الإصابة التي يعانيها في الغضروف.

وأشرف الدكتور مالك غنيمات على العملية التي أجريت في مستشفى الملكة علياء، وتكللت بالنجاح.

وتعد هذه العملية السادسة للاعب خليل في الركبتين، الأمر الذي أسهم في إبعاده عن الكثير من المباريات، خلال فترة لعبه في فريقي الجزيرة والسلط والمنتخب الأولمبي، إلى جانب تجربة احترافه في السعودية قبل سنوات عدة.

العملية السادسة لخليل، تسببت في اتخاذ اللاعب قرارا في اعتزال الكرة بشكل نهائي، وهو ما أكده عمر خليل في تصريح لـ”الغد” أمس.

إلى ذلك، يواصل خليل مطالبته لاتحاد الكرة، بصرف مستحقاته على نادي الجزيرة، التي سبق لاتحاد الكرة وأن اقتطعها من مخصصات الجزيرة، دون تسليمها للاعب الذي حصل على وعد بصرف مستحقاته خلال الأيام القليلة المقبلة.

السرحان يصرف 16 ألف دينار رواتب

أعلن نادي السرحان، انطلاق تدريبات فريقه الكروي اعتبارا من يوم غد، استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق خلال شهر آب (أغسطس) المقبل.

وفي خطوة تحفيزية، قامت إدارة النادي برئاسة عبدالله السرحان، بصرف مبلغ 16 ألف دينار، وهي قيمة رواتب اللاعبين والجهاز الفني خلال شهر تموز (يوليو) الحالي، حيث وجدت الإدارة أن صرف راتب شهر مقدم، من شأنه رفع المعنويات، بحثا عن تحقيق هدف الصعود.

وقال رئيس النادي عبدالله السرحان، في تصريح لـ”الغد”، إن الفريق عزز صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين أمثال عصام مبيضين وحازم جودت وبهاء الكسواني ومحمد زياد وأحمد الخلايلة وسمير قازان والمحترف المصري أحمد الحجاج.

كما تم التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة حماد السرحان ومساعديه عمر الخالدي ومحمد الروسان والمعالج عبدالسلام العلي.

مدرب يطلب إبعاد المحترف الأفريقي

علمت “الغد” أن مديرا فنيا لأحد أندية المحترفين، طلب من الإدارة إبعاد المحترف الافريقي في صفوف الفريق بعد انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري، في ظل تراجع المستوى الفني للاعب.

المدرب نسب للإدارة بفسخ عقد المحترف، مستشهدا بمبررات فنية تؤكد ضعف الإنتاج الفني للاعب، من ضمنها صيامه عن التسجيل لفترة طويلة.

ويأمل المدرب بأن تستجيب الإدارة لطلبه، لإتاحة المجال أمامه، للبحث عن محترف جديد مؤثر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جمود في مفاوضات البقعة واللاعبين المشتكين

شهد اليومان الأخيران، جمودا في المفاوضات الدائرة بين نادي البقعة والمحترفين الأجانب الثلاثة، الذين سبق وأن اشتكوا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ما تسبب في عقوبة دولية بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد.

وجاء هذا الجمود في المفاوضات، بسبب إصرار البقعة على دفع حوالي 77 ألف دولار للاعبين المشتكين، فيما يصر محامي اللاعبين الثلاثة عماد حناينة على تقاضي 95 ألف دولار، علما أن المبلغ الكلي وصل إلى 127 ألف دولار.

ويبذل نادي البقعة جهودا كبيرة لتسديد مستحقات اللاعبين، وإسقاط عقوبة “فيفا”، ولكن جهوده اصطدمت حتى أمس، في عدم القدرة على تأمين سوى 77 ألف دولار.

ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، بعض الخطوات لكسر الجمود في المفاوضات، أملا في إنهاء المشكلة ورفع العقوبة عن النادي.

نجوم الوحدات في افتتاح أكاديمية عبد المنعم

شارك عدد من نجوم فريق الوحدات لكرة القدم، في حفل افتتاح الأكاديمية الجديدة للمدرب الحالي والنجم السابق هشام عبدالمنعم.

وشارك في حفل الافتتاح في عمان، نجوم الوحدات منذر أبوعمارة وإبراهيم الجوابرة وأحمد هشام وفراس شلباية وأحمد ثائر، إلى جانب نجم فريق معان محمود مشعل.

وتشهد الأكاديمية حاليا، إقبالا جيدا من قبل اللاعبين الواعدين الذين باشروا تدريباتهم في الأكاديمية بإشراف مدربين معروفين.

الحافي مقيما لحكام مباراة كاواساكي ويونايتد

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المحاضر والمقيم إسماعيل الحافي، مقيما لمباراة فريق كاواساكي الياباني ويونايتد ستي الفلبيني، التي تجرى اليوم في أوزبكستان، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسبق أن تولى الحافي تقييم حكام عدد من المباريات في البطولة، قبل تعيينه مقيما لمباراة اليوم.

يشار إلى أن البطولة المقامة في أوزبكستان، تشهد أيضا مشاركة الحكمين الأردنيين أحمد يعقوب وأيمن عبيدات.

سحاب يعلن اتفاقه مع المدرب جمال محمود

أعلن نادي سحاب، توصله لاتفاق مع المدرب جمال محمود، لخلافة المدرب أحمد عبدالقادر الذي انتقل للعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وشهدت ليلة أول من أمس مفاوضات بين الطرفين، انتهت بالتوصل لاتفاق مبدئي، قبل أن يشهد أمس مفاوضات، أعلن خلالها سحاب اتفاقه مع المدرب الجديد.

وأكد رئيس نادي سحاب علي أبوحماد، في تصريح لـ”الغد”، أن يوم أمس شهد اتفاقا على التفاصيل، وبالتالي دعوة جمال محمود لمباشرة عمله مدربا للفريق، استعدادا للمرحلة المقبلة من دوري المحترفين.

وأكد أبو حماد أن فريق سحاب، ورغم الصعوبات التي يواجهها، إلا أنه عاقد العزم على المضي قدما في الدوري بحثا عن نتائج جيدة.

العزايزة يقود كرة اتحاد الرمثا بالأولى

أعلن نادي اتحاد الرمثا، أن المدرب عيسى العزايزة، سيتولى قيادة فريق كرة القدم، خلال منافسات دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الكروي الحالي.

وأكد النادي أن العزايزة باشر عمله مديرا فنيا للفريق، حيث جاء هذا التعيين بسبب معرفة المدرب باللاعبين الشباب في النادي، خاصة وأن فريق الاتحاد سيعتمد خلال الدوري على اللاعبين الشباب.