سعد الصغير يثير الجدل بملابس نسائية ومكياج صارخ- (فيديو)￼

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري سعد الصغير من كواليس مسرحية “كازانوفا” التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويظهر سعد الصغير، وفقا للشخصية التي يلعبها في المسرحية، مرتديا ملابس نسائية ويضع مكياجا صارخا على وجهه، برفقة الإعلامية الإماراتية التي تشاركه أيضا في العمل المسرحي مهيرة عبد العزيز.

وأثار هذا الفيديو جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلق عرض مسرحية “كازانوفا” يوم الأربعاء الماضي، وهي من بطولة حسن الرداد، ونسرين طافش، وعمرو يوسف، وحمدي المرغني.

إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين، ومن تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، وإخراج هشام عطوة، في بوليفارد الرياض بالسعودية.

سعد الصغير مع مهيرة عبدالعزيز @Mahira خلف كواليس فيلم كازانوفا pic.twitter.com/ndRqL04fp9 — زيدان نجد (@Zidane__Najd) February 4, 2022

و”كازانوفا” واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، وتحديدا في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه، حتى يصبح كازانوفا الرجل غير الوسيم، أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.