سعره 82 ألف دولار.. سرقة خاتم خطوبة بطلة Emily In Paris

تعرضت النجمة الأمريكية ليلي كولينز للسرقة خلال تواجدها في أحد الفنادق الفاخرة بمدينة ويست هوليوود، في لوس أنجلوس.

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وفي التفاصيل، اختفى خاتم خطوبة ليلي كولينز الماسي، الذي منحها إياه زوجها تشارلي ماكدويل، من الفندق الذي تواجدت به لقضاء إجازتها الصيفية.

وقالت نجمة مسلسل Emily in Paris إنها حرصت على الاحتفاظ بجميع مقتنياتها الثمينة، بما في ذلك خاتم خطوبتها بالخزنة المتاحة في غرفة الفندق، لكنها صُدمت عندما عادت ولم تجده في مكانه.

وقال المصدر إن السلطات المعنية تتعامل مع هذه السرقة بمنتهى الأهمية، خاصة أن قيمة الخاتم تبلغ نحو 82 ألف دولار.

ووفقًا لموقع “تي إم زي” الإخباري، لم تكن هناك علامات تدل على الدخول القسري؛ ما يعني بشكل أساسي أن سرقة الخاتم جاءت من تخطيط داخلي، وأضاف الموقع أن الشرطة تعمل الآن على مراجعة كاميرات المراقبة للتعرف على السارق.

وبالعودة إلى الخاتم المسروق، فإنه يحظى بقيمة معنوية فضلًا عن قيمته المادية، إذ أشرف زوج “ليلي” ماكدويل على تصميمه بنفسه بالتعاون مع صائغة المجوهرات “ايرين نيوورث”.

وتميَّز الخاتم بماسة مقطوعة على شكل زهرة يتراوح وزنها بين 2 و 3 أقراط، بينما جاء بإطار ذهبي رفيع.

وكانت كولنز قد تحدثت عن مدى سعادتها بخاتم خطوبتها في وقت سابق، مشيرة إلى أن تصميمه جاء مثلما تخيلته تماما. -وكالات