سعر الليرة اللبنانية يتحسن مقابل الدولار

بيروت- واصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الليرة اللبنانية أمس خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ووفق وسائل إعلام لبنانية تراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما بين “10900 – 11000” ليرة لكل دولار، منخفضا عن تعاملات أول من أمس.

وبلغ سعر العملة الخضراء 11700 ليرة للشراء و11800 ليرة للبيع أول من أمس. ومع الانخفاض الكبير في سعر الدولار منذ يوم الجمعة الماضي، لاحظ مواطنون امتناع بعض الصرافيين عن بيع الدولار، كما توقف آخرون عن شرائه، فيما أرجعت مصادر ذلك إلى معلومات وصلتهم مؤخرا عن تبدل ملحوظ في سعر الصرف.

وقالت الرئاسة اللبنانية يوم الجمعة الماضي إن مصرف لبنان المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات مثل شركات الصرافة المعتمدة وسيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وأدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90 % من قيمتها، إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية.

وقال متحدث باسم الرئيس ميشال عون بعد أن التقى مستشاره بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة “السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة (الإلكترونية التابعة للبنك المركزي)… وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة”.

وقال مصدر لـ “رويترز” إن “احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا، مقارنة مع تقدير بنحو 19.5 مليار دولار من البنك المركزي في آب(أغسطس) الماضي”.

وكانت الأزمة اللبنانية تعمقت في آب(أغسطس) الماضي عندما دمر انفجار في ميناء بيروت أجزاء واسعة من المدينة، موديا بحياة 200 شخص ومجبرا حكومة دياب على الاستقالة.-(رويترز)