سعر خيالي لـ ورق العنب في الأسواق.. الكيلو وصلت إلى 23 دينار

عماد العجلوني- شهدت أسعار الخضار خلال المنخفض القطبي الفائت ارتفاعا لافتا حيث وصلت أسعار بعض الأصناف إلى دينار ونصف للكيلو.

وبعد انتهاء المنخفض بدأت الأسعار بالعودة إلى مستواها الطبيعي حيث تراوحت الأسعار ما بين المنخفض والمتوسط وخاصة الخيار والبطاطا والكوسا.

وحسب رصد لـ”الغد” فإن اللافت للأمر أسعار ورق العنب حيث تباع الآن في الأسواق بـ 23 دينار للكيلو وسط تساؤلات من المواطنين عن الراقبة الحكومية على مثل هكذا أسعار.

جاء ذلك وسط تصريحات حكومية أمس من قبل وزارة الصناعة والتجارة بتوقع انخفاض أسعار الخضار خلال الأيام المقبلة.