سعر كيلو البندورة 10 قروش في السوق المركزي

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 3993 طنا، منها 3085 طنا خضار و632 طنا فواكه و275 طنا من الورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها: الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 20 إلى 35 قرشا، والبصل الناشف بين 25 إلى 35 قرشا، والبطاطا بين 25 إلى 35 قرشا، والبندورة بين 10 إلى 25 قرشا، والجزر بين 25 إلى 35 قرشا، والخيار بين 15إلى 35 قرشا، والزهرة بين 10 إلى 16 قرشا، والكوسا بين 40 إلى 65 قرشا، والليمون بين 80 إلى 170 قرشا، والموز البلدي بين 50 إلى 60 قرشا. (بترا)