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سعر كيلو الجزر في إربد يقفز لـ 1.6 دينار

منذ 29 دقيقة

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احمد التميمي
إربد – ارتفعت أسعار الجزر في أسواق اربد، بعد قرار وزارة الزراعة بوقف الاستيراد وتعطيل التصاريح والرخص، وفق رئيس فرع نقابة مصدري الخضار والفواكه في اربد محمد قنديل.
وأشار قنديل لـ “الغد” إلى أن سعر كيلو الجزر يباع في محال الجملة بـ 140 قرش، فيما وصل سعره في محال المفرق بـ 160.
ولفت إلى أن أسواق المحافظة لا يتوفر فيها الآن من مادة الجزر إلا طنين، فيما حاجة المحافظة من مادة الجزر تصل إلى 60 طن يوميا.
وأكد قنديل انه لا يوجد إي إنتاج محلي من مادة الجزر، مؤكدا أن غالبية محال الخضار والفواكه لا يتوفر بها مادة الجزر وان وجدت فان سعرها مرتفع.
وطالب بضرورة السماح باستيراد مادة الجزر باعتبارها أساسية، لافتا إلى إن سعر كيلو الجزر المستور واصله للأردن يباع بـ 40 قرش.
وكان يباع كيلو الجزر قبل أسبوع بحوالي الـ 50 قرش في أسواق المفرق.
Ahmad.altamimi@alghad.jo

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