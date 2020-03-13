سعوديات يواجهن الصعاب لتحقيق الأحلام في “بنات الملاكمة”

دبي -الغد- بعد أن رسم الموسم الأول أحلام خمس شابات طموحات، يستكمل الموسم الثاني من الدراما السعودية “بنات الملاكمة” مرحلة تحقيق الأحلام ومواجهة مصاعب الحياة، مع قصة وكتابة أفنان القاسمي.

توضح الكاتبة أفنان القاسمي “أن الجزء الأول كان يتمحور حول أحلام الشابات، عارضاً حلم كل شخصية، فيما تسعين هنا إلى تحقيقها ومواجهة واقع الحياة التي لا تكون دوماً وردية!”. وتلفت القاسمي إلى “أننا نتعمق في البعد النفسي للشخصيات، لأن صراع الإنسان ليس فقط مع ظروفه اليومية، بل مع مخاوفه وهواجسه أيضاً، فماذا يحدث إن حققت حلمك وبلغت المكان الذي حلمت به دوماً، لتكتشف أنه على عكس ما تخيلته؟ هذا بالضبط ما قد تواجهه الشخصيات الأساسية في العمل”.

وتضيف: “هناك تواجد أكبر للعائلات، أما الفتيات فبات لديهن حالة من الاستقلالية، تجعلهن يواجهن مصاعبهن بأنفسهن”، مشيرة إلى أن الشخصيات قريبة من الواقع، لذلك هناك تغير في بعضها، فشمس أصبحت ملاكمة ومسؤولة عن أهلها. فيما تدرك نجود أنه حان وقت الاعتماد على نفسها كلياً. من جانبها تحارب ليان لتحقيق ما ترغب به فالمدوّنة ليست كافية لتغيير حياتها. أم الجوهرة فتبحث عن السعادة والشعور بالكمال، فهل الزواج والأمومة هما الطريق الأمثل؟ بدر وأروى سنراهما يحاولان معاً تخطي الماضي، ويدركان بأن المغفرة والتسامح يمثلان معاً الخطوة الأصعب. وعلى مستوى الشكل، تؤكد أفنان القاسمي “رغبنا بإضفاء المزيد من الحياة والألوان إلى النص، كما أضفى المخرج رونقاً إلى الصورة”.

بعد انقطاعٍ عن الإخراج وتفرغه للمهام الإنتاجية، يعود المخرج فراس دهني للعمل وراء الكاميرا من خلال “بنات الملاكمة 2″، الذي يتحدث عنه، قائلاً: يحمل العمل روحاً مماثلة لموسمه الأول، حول أحلام وطموحات شابات في مقتبل العمر، واتخاذهن قرارات مفصلية في حياتهن”.

ويضيف: “تفاعل الجمهور مع العمل -من مختلف الدول العربية- أشعل حماستي لخوض التجربة إخراجياً في الجزء الثاني، خصوصاً أنني كنت أعمل في إنتاج الجزء الأول”. ويستطرد دهني: “قد يبدو العمل بسيطاً، لكنه في الواقع معقد، فنحن نستهدف الفئة العمرية الشبابية، وتحديداً الفتيات في مقتبل العمر المليئات بالطموحات والأحلام”.

و”بنات الملاكمة 2″، يجمع كل من ميلا زهراني، فاطمة الحوسني، عبد العزيز سكيرين، علي الشريف، العنود سعود، محمد الهاشم، دانة آل سالم، عبير سندر، نورة عصر، شجرة الدر، محمد مشعل، راكان يوسف، مهند بخيت، رانا الشافعي، سمية رضا، باسم فلاته، شبيب آل خليفة، محمد العنزي، عبد الرحيم الشربجي، حنين ضي، عبدالعزيز الغرباوي، وبمشاركة هند محمد، ومع الضيوف آلاء شاكر، مريم الغامدي، شفيقة يوسف وإطلالة خاصة للممثل الراحل طلال الحربي.