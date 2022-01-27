سعيدات: لهذا السبب لم تصل أسطوانات الغاز للمواطنين

أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار سعيدات توفر الغاز بكميات كبيرة تكفي حاجة الموطنين خلال المنخفض الجوي وليس هناك مشكلة بتوفره.

وقال سعيدات، إن اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول مركبات توزيع الغاز للكثير من الاحياء، مشيراً إلى أنه وفي حال انسيابية حركة الطرق سيتم تأمين المواطنين بالغاز.

وبحسب احصائيات شركة مصفاة البترول الأردنية فإن عدد أسطوانات الغاز التي تم طلبها منذ بداية المنخفض صباح أمس الاربعاء ولغاية صباح اليوم الخميس في مختلف مناطق المملكة بلغ حوالى 340 ألف أسطوانة، وهو أعلى من المعدل المطلوب في حالات الطوارئ.

وتجاوز الطلب على اسطوانات الغاز 240 ألف اسطوانة يومياً مقابل 150 ألف اسطوانة بالأيام الاعتيادية من فصل الشتاء.

كما، أكد السعيدات توفر جميع المشتقات النفطية بالسوق المحلية بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين، مشيراً إلى قيام النقابة سابقاً بالتعميم على أصحاب وكالات الغاز ومحطات المحروقات برفع الجاهزية لمواجهة أي طلب على مشتقات المحروقات والغاز.

وأكد استعداد النقابة لتلقي أي شكاوى من المواطنين في حال حدوث نقص من أي منتج للعمل على حلها بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى. – بترا