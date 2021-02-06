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سعيدان: نسبة التخزين في السدود بلغت 40 %

منذ 3 ساعات
سد الكفرين أحد سدود المملكة الـ 14 الرئيسة - (تصوير: أمجد الطويل)

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عمان- الغد- قال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان المنخفض الجوي الاخير عزز المخزون المائي لسدود المملكة الرئيسية الـ(14) بنحو (16.5) مليون متر مكعب اضافية حتى صباح اليوم السبت  لترفع التخزين فيها الى (134.4) مليون م3 بنسبة تخزين كلية بلغت (40%) من الطاقة الكلية للتخزين والبالغة (336.4) مليون م3.

واضاف الدكتور سعيدان ان حجم المطر التراكمي الساقط على كافة محافظات المملكة من بداية الموسم ارتفع الى (3969.5) مليون متر مكعب مشكلا ما نسبته حوالي (30.3%) من المعدل السنوي طويل الامد والبالغ (8196.8) مليون م3 مقارنة مع (86.6%) نسبة الهطول المطري لنفس الفترة العام الماضي.

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