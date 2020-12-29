سعيدان يلتقي رئيس وأعضاء مجلس اللامركزية لمحافظة معان

عمان-الغد- اجتمع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان اليوم الثلاثاء الموافق في مكتبه بوزارة المياه والري برئيس مجلس محافظة معان الدكتور عبد الكريم الجازي وعدد من اعضاء المجلس بحضور امين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات والمساعد لشؤون المياه المهندس مفيد اللوزي والمدراء المعنيين من شؤون الصرف الصحي وتم بحث عدد من المطالب المتعلقة بالمياه والصرف الصحي المرتبطة بمحافظة معان مؤكدا على ان وزارة المياه والري حريصة كل الحرص على إنفاذ التوجيهات الملكية السامية للحكومة بتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وتقديم كافة اشكال التعاون البناء لانجاح جهود مجالس اللامركزية في مختلف محافظات المملكة وخاصة محافظة معان.

واستمع الوزير من رئيس المجلس والاعضاء إلى جملة من المطالب المتعلقة بعدد من مناطق محافظة معان المتمثلة بشمول مناطق جديدة بخدمات المياه والصرف الصحي واستكمال تنفيذ بعض المشاريع وتجهيز الابار استعداد لتلبية احتياجات فصل الصيف القادم وكذلك زيادة كميات المياه المخصصة لكل لواء لتحسين التزويد المائي للمواطنين.

واكد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان الوزارة تضع في اولى أولوياتها ايجاد الحلول لكل المعضلات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي منوها الى انه دشن الاسبوع الماضي عدد من المرافق المائية في مناطق متعددة من محافظة معان وستقوم بالبحث عن التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع صرف صحي لخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي.

واوعز الوزير لأمين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات الى الاسراع بالتنسيق مع الجهات المانحة والممولين لإعطاء محافظة معان الاولوية في المنح بالاضافة الى المشاريع التي ستطرح من قبل مجلس محافظة معان لسرعة تنفيذ هذه المشاريع والاحتياجات التي تحتاجها المناطق حسب الأولويات، وضمن مخصصات المشاريع المدرجة في موازنة محافظة معان وحسب الدراسات المتوافرة لدى الوزارة/ سلطة المياه بما يحقق تطلعات الاخوة المواطنين . وثمن الوزير لرئيس المجلس والأعضاء التعاون والرؤيا المشتركة لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تم بحثها .

من جهته عبر رئيس مجلس محافظة معان الدكتور عبد الكريم الجازي عن شكره وتقديره لجهود وزير المياه والري وطواقم الوزارة وارتياحه للتعاون والتنسيق بين الوزارة و مجلس محافظة معان مثمنا الجهود المتواصلة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي مما سيحسن من واقع الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية ويخفف على المواطنين الأعباء المالية ويقلل الكلف والوقت والجهد مشيرا الى الشراكة الحقيقية ما بين وزارة المياه والري ومجلس المحافظة لتنفيذ المشاريع المخطط لها لتحسين الواقع المائي في المحافظة متطلعا الى انجازات يلمسها المواطن في العام القادم