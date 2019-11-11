سعيّد مُعلقا على استعادة الغمر والباقورة: هكذا يجب أن تكون الزعامة

عمان- الغد- أشاد الرئيس التونسي قيس سعيّد، باستعادة الأردن لمنطقتي الباقورة والغمر، بعد أن أنهى جلالة الملك في الحادي والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، العمل بملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام، المبرمة مع إسرائيل العام 1994.

وكتب سعيّد بحسابه في “تويتر”، اليوم الاثنين، “هكذا يجب أن تكون الزعامة، وهكذا يجب ان تدار الدول، حفاظا على سيادتها، واستقلالها أبارك للشعب الاردني ممثل بجلالة الملك باتخاذ القرار الشجاع لاسترجاع ملحقي الباقورة والغمر أردنيات من”إسرائيل” وفرض السيادة الأردنية عليها والتي تعد أول أرض عربية تم استرجاعها من العدو الاسرائيلي”.