سفارة أمريكا في المملكة تدعو رعاياها الراغبين بالمغادرة لشراء التذاكر من الملكية الأردنية

عمان- الغد- دعت السفارة الامريكية في عمان رعاياها الراغبين بالعودة الى امريكا الى شراء تذاكر سفر مباشرة من الملكية الاردنية.

وقالت في رسالة وجهتها للجالية اليوم أن الخطوط الملكية الأردنية ستقدم رحلة تجارية خاصة من عمان إلى شيكاغو يوم 6 حزيران وعلى جميع الأشخاص المهتمين بالسفر على هذه الرحلة شراء التذاكر مباشرة من خلال الخطوط الملكية الأردنية وترتيب وسيلة النقل الخاصة بهم إلى مطار الملكة علياء الدولي. واضافت السفارة انه على عكس الرحلات السابقة، لن تقوم السفارة بتنظيم قائمة بالمسافرين المهتمين بهذه الرحلة ولن يكون لها دور في الموافقة على المسافرين الذين يسمح لهم بشراء التذاكر وجميع مبيعات التذاكر تخضع لتصرف شركة الطيران بالكامل كما ان جميع الركاب مسؤولين عن التأكد من أن لديهم وثائق السفر اللازمة للمغادرة من الأردن والدخول إلى الولايات المتحدة.

واوضحت ان السفارة الامريكية في عمان تواصل النظر في جميع الخيارات لدعم المواطنين الأمريكيين في الأردن مع الاخذ بعين الاعتبار أن توافر خيارات النقل المحددة قد تتغير دون إشعار.