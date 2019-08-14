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سفارة الإمارات تنفذ مشروع توزيع الأضاحي للأسر العفيفة

منذ 3 ساعات
سفارة الإمارات في عمان تنفذ مشروع توزيع الأضاحي للأسر العفيفة

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عمان-الغد- نفذت سفارة دولة الإمارات لدى الأردن مشروع توزيع الأضاحي المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية الفجيرة الخيرية.
وأشرف المستشار بالسفارة فيصل آل مالك على توزيع الأضاحي والتي شملت آلاف الأسر العفيفة من مختلف أنحاء المملكة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع جمعيات ومراكز خيرية أردنية.
ويأتي مشروع الأضاحي الذي تقدمه سنوياً المؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية وتشرف سفارة دولة الإمارات على تنفيذه في المناطق الفقيرة في الأردن، ضمن عام التسامح وإنسجاما مع التعاليم الإسلامية السمحة بما يعكس مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون والتواصل مع الأشقاء.

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