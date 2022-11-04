سفارة الإمارات في الأردن تحتفل بيوم العلم

عمان – الغد – احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان بمناسبة “يوم العلم”، والذي يصاف في الثالث من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية العسكرية ومواطني دولة الإمارات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتضمن الاحتفال مراسم رفع العلم وعزف السلام الوطني الإماراتي، تزامناً مع إحتفالات دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية، لتعكس ثقافة احترام العلم والتعبير عن قيم الولاء والانتماء.

كما عبّر الحضور عن مشاعرهم الصادقة واعتزازهم بالمكانة المرموقة ومسيرة التنمية المتقدمة والإنجازات العظيمة التي سطرتها دولة الإمارات في المجالات كافة، وذلك بفضل الرعاية والتوجيهات السديدة والمستمرة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة.