سفارة جمهورية الصين الشعبية وتكية أم علي تجددان اتفاقية التعاون المشترك

عمان-الغد– جددت سفارة جمهورية الصين الشعبية في الأردن اتفاقيتها مع تكية أم علي للعام الثاني على التوالي، في حفل توقيع أقيم اليوم في مقر تكية أم علي الرئيسي، بهدف دعم برامج تكية أم علي لتوفير الدعم الغذائي المستدام، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما، حيث وقع الاتفاقية كل من السفير الصيني لدى الأردن بان ويفانغ ومدير عام تكية أم علي سامر بلقر.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم السفارة الصينية بكفالة عدد من الأسر المنتفعة من برنامج تكية أم علي للدعم الغذائي المستدام، ليصل هذه الأسرطرد غذائي شهري يحتوي على 24 مادة غذائية يكفي لإعداد ثلاث وجبات يومياً. كما ستقوم السفارة الصينية برعاية موائد الرّحمن التي أقيمت اليوم ، في مقر تكية أم علي الرئيسي في منطقة المحطة، حيث تقيم تكية أم علي خلال شهر رمضان موائد الرّحمن في مقرها الرئيسي و تستقبل خلالها أكثر من 2,000 صائم يومياً

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال السفير الصيني في الأردن: “نثمن دور تكية أم علي الفاعل في تطوير المجتمع المحلي الأردني، وتقدّر ما تقوم به من دعم مستمر للأسر التي تعاني من الفقر الغذائي. كما نؤمن بسموّ رؤية تكية أم علي التي تتمثل في الوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع، حيث يتفق هذا الهدف مع القيم التي نؤمن بها وندعو إليها.”

ومن جانبه، قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر: ”نشكر سفارة جمهورية الصين الشعبية على دعمها لبرامج تكية أم علي للعام الثاني على التوالي، حيث تسهم شراكتنا الاستراتيجية معهم في تحقيق أهدافنا ورسالتنا وتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في الأردن”.

تقوم تكية أم علي في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 40,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 200,000 فرداً، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام والتي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر.

وتستقبل تكية أم علي خلال الشهر الفضيل من 2,300 إلى 2,500 صائم يومياً ضمن موائد الرّحمن التي تقيمها في مقرها الرئيسي في المحطة، بالإضافة إلى موائد الرحمن التي تقيمها في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لتكية أم علي والتي ستوفر ضمنها 1,500 وجبة إفطار يومياً للصائمين، فضلاً عن وجبات الإفطار التي سيتم توزيعها يومياً على الطرق الخارجية بالتعاون مع الدوريات الخارجية – مديرية الأمن العام ووجبات إفطار في تجمعات المواصلات بالتعاون مع إدارة السير المركزية.