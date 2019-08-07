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سفارة فرنسا ترد على خبر “الغد” بشأن عطلها الرسمية

منذ ساعتين

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عمان- الغد- ردت السفارة الفرنسية في عمان، اليوم الأربعاء، على خبر نشر في صحيفة “الغد” بشأن العطل الرسمية في فرنسا.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: للتصويب، ورد في عدد صحيفة @AlghadNews اليوم بأن عدد أيام العطل الرسمية في فرنسا ١٧ يوم والصواب هو ١١”.

وكانت الغد نشرت في تقرير لها حمل عنوان “بين الإنتاج والاحتفال.. هل يعطل الأردنيون كثيراً” بأن عدد أيام العطل الرسمية في فرنسا يبلغ 17 يوماً، لذا اقتضى التنويه.

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