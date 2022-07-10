سفارة قطر تقيم فعاليات ترويجية لكأس العالم في عيد الاضحى

تقيم سفارة السفارة القطرية في الاردن طيلة ايام عيد الاضحى، فعاليات ترويجية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، في فندق الفيرمونت بالعاصمة عمان وتتواصل لمدة اربعة ايام.

وتتضمن الفعاليات، التي كان على رأس الحضور في يومها الاول السبت، السفير القطري في الاردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، عروضاً لمجسمات الملاعب في الدوحة، ونسخة عن الكرة الرسمية لكأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢.

وكانت سفارة السفارة القطرية في الاردن اقامت قبل ايام فعاليات ترويجية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، في بوليفارد العبدلي وتواصلت لثلاثة ايام.

وشارك في الفعاليات مسؤولون وسفراء خليجيون وعرب وشخصيات عامة، اضافة الى نحو عشرة الاف مواطن اردني خلال الايام الثلاثة.

وتهدف الفعالية لتقديم دولة قطر الشقيقة كوجهة رياضية وثقافية، وحثّ الجماهير وعشّاق “الساحرة المستديرة” وحث الاردنيين والعرب على زيارة قطر والاستمتاع بأجواء المونديال الرائعة خلال كأس العالم 2022.