سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة تفتتحان أبوابهما السبت والأحد

عمان—الغد- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،مساء الجمعة، إن السفارة الأردنية في العاصمة السعودية الرياض، والقنصلية الأردنية في جدة ستفتحان أبوابهما يومي السبت والأحد، لإنجاز الأعمال القنصلية المتأخرة.

وأضاف الصفدي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ستفتح سفارة المملكة في الرياض والقنصلية العامة في جدة أبوابهما غدا وبعد غد رغم العطلة الرسمية في السعودية الشقيقة لإنجاز الأعمال القنصلية المتأخرة قبل عيد الفطر السعيد إن شاء الله”.

وأشار الصفدي إلى أن دائرة العمليات والدائرة القنصلية في الوزارة ستسند السفارة في عملها.

وتابع: “وتتابع الدائرة القنصلية ودائرة العمليات في الوزارة مع السفارات الأخرى من أجل اعلان ساعات عمل إضافية ودوام خلال العطلة اذا كان هناك معاملات قنصلية متأخرة لإنجازها قبل عطلة العيد السعيد إن شاء الله”.