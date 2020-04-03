سفارتنا في القاهرة تؤكد على الأردنيين الالتزام بمعايير السلامة

عمان – الغد- دعت سفارة المملكة في القاهرة ابناء الجالية الاردنية في مصر الى الالتزام بمعايير السلامة العامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الجهات الصحية في الاردن ومصر، تجنبا لانتقال عدوى الفيروس، والحد من انتشاره.

وجددت السفارة في بيان صحافي اليوم الجمعة، حرصها على التواصل مع ابناء الجالية الاردنية في مصر والاطمئنان عليهم من خلال الخط الساخن المخصص لخدمة الاردنيين في مصر على الرقم (00201276111144)، حيث يستقبل الاتصالات والاستفسارات على مدار الساعة، وللتأكد من تحديث بيانات الاردنيين لدى السفارة، وتسهيلاً للتواصل معهم في مختلف الظروف.

ونشرت السفارة ارقامها لتسهيل التواصل مع كوادرها من قبل بنات وأبناء الجالية الأردنية المتواجدين في مصر وهي : شؤون الطلبة (00201100065397)، والقسم القنصلي (00201005483134)، بالإضافة إلى الأرقام (00201211302227) و (00201224770099) و (00201224770077).