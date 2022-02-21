سفارتنا في القاهرة تتابع التحقيق بوفاة أردني

القاهرة – أعلنت أن السفارة الأردنية في القاهرة أنها تتابع مجريات التحقيق بوفاة المواطن الأردني محمد أيمن الإبراهيم، بعد تعرضه، فجر اليوم الاثنين، لحادث سير في جمهورية مصر العربية.

وقالت السفارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنه منذ تلقي القنصل الأردني في السفارة، تبليغا رسمياً بتعرض مواطن أردني للدهس، قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات الأمنية المصرية التي فتحت تحقيقاً بالحادث، وتواصلت مع عائلة المرحوم في الأردن، من خلال مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأكد القنصل الأردني في السفارة أن التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية في الحادث لم تنتهي، حيث سلّم السائق المتسبب بالحادث نفسه للشرطة المصرية، في الوقت الذي نقل فيه المرحوم الإبراهيم إلى المستشفى عند وقوع الحادث قبل أن يتوفاه الله.

وبين أنه وبالتنسيق مع عائلة المرحوم، سيجري نقل جثمان الفقيد إلى الأردن فور انتهاء التحقيقات التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية حول الحادث.

وأعربت السفارة الأردنية في بيانها عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد الإبراهيم، والدعاء إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.–(بترا)