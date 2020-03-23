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سفارتنا في بيروت تدعو الأردنيين للتواصل معها

منذ 46 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان- الغد- دعت سفارة المملكة في بيروت الأردنيين المقيمين بلبنان للتواصل معها في حالات الضرورة بأي وقت.

واشارت في بيان صحفي اليوم الاثنين إلى ان ارقامها متاحة على مدار الساعة للحالات الضرورية والطارئة على رقم السفارة: 009615922500، ورقم الخط الساخن: 0096181699837، والدبلوماسيين: 0096171579594، 0096171391255، السفير: 0096171442300.

وطلبت السفارة من المواطنين اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات اللبنانية، والتقيد التام بالإجراءات الوقائية لضمان السلامة العامة، والتزام المنازل تفادياً لانتشار الإصابات، وإعلام السفارة فورا في حال وقوع أية إصابة بفيروس كورونا.

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