السفارة الأردنية في إسرائيل: الأسيرة اللبدي ما تزال قادرة على الحديث مع الآخرين

عمان-الغد– قال نائب السفير الأردني لدى الاحتلال إن الأسيرة هبة اللبدي ما تزال قادرة على التواصل والحديث مع الآخرين، دون أن يتحدث عن أي تفاصيل.

جاء ذلك بعد زيارته اليوم الأربعاء للأسيرة الأردنية في سجون الاحتلال هبة اللبدي.

وكان السفير قد وصل عمان الأربعاء، بعد أن استدعته الوزارة للتشاور احتجاجا على استمرار الاحتلال اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي ومماطلة الاحتلال في الاستجابة لمطالبة الأردن الإفراج الفوري عنهما خلال شهور من المفاوضات.

من جهته، زار القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب اليوم المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي في مركز احتجازها للاطمئنان عليها واسنادها والوقوف على حالتها الصحية ومجمل اوضاعها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذه هي الزيارة الخامسة للسفارة لهبة لمتابعة أوضاعها وإسنادها وتلبية احتياجاتها إلى حين اطلاق سراحها.

وأكد أن الوزارة مستمرة في المطالبة والضغط من أجل اطلاقها فورا، وتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتها وسلامة عبد الرحمن مرعي خلال اعتقالهما اللاقانوني واللاشرعي.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حذر الاحتلال أمس، من استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين مشددا على أن استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار.