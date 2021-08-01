سفراء جدد للأردن والحمود مندوبا لدى الأمم المتحدة

عمان-الغد- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير ضيف الله الفايز سفيرا فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة هولندا.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير يوسف البطاينة سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نقل السفير محمود الحمود من المركز إلى البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة كمندوب دائم في نيويورك.

وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تسمية السّفير شاكر العموش سفيراً لدى جمهوريّة الجزائر.

وبحسب الجريدة الرسمية وافقت الحكومة على قرار حكومة الأرجنتين ترشيح السفير سباستيان زافالا ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى البلاط الملكي الهاشمي.

كما وافقت الحكومة على قرار حكومة مصر ترشيح السفير محمد حلمي مرزوق ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضاً لها لدى البلاط الملكي الهاشمي. – هلا اخبار