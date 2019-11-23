سفراء “كريم” يشاركون في إعادة تأهيل مدرسة “سمير الرفاعي”

عمان- نظمت شركة “كريم”، مؤخراً، مبادرة لإعادة تأهيل عدد من المدارس الحكومية في مناطق مختلفة من العاصمة عمّان، ابتداءً من مدرسة سمير الرفاعي في منطقة جبل عمّان، وذلك بمشاركة واسعة من منتسبي برنامجها سفراء “كريم”، الذي يعد أداة لبناء قاعدة كفؤة من الموارد البشرية الوطنية عبر التدريب على العمل الوظيفي، والتدريب على الخدمة المجتمعية، بالإضافة للتدريب على المهارات الحياتية.

وقد تولت الشركة، بالتعاون مع سفرائها خلال عملية التأهيل الرامية لتوفير بيئة مدرسية محفزة وآمنة، مهمة بناء الحواجز التي تعزز سلامة الطلاب وتزيين الجدران برسومات فنية وعبارات هادفة. وتهدف حملة “ابدأ” التي أطلقتها شركة “كريم” في جميع الدول التي تعمل فيها إلى تعزيز قيم الهوية المؤسسية للشركة، بالإضافة إلى نشر مفهوم المبادرة بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وذلك لتوجيه رسالة قوية بأن على الجميع من كل الأعمار والمستويات الدراسية والوظيفية اتخاذ زمام المبادرة والبدء بأي مجهود من شأنه إحداث تغييرات إيجابية على حياتهم ومجتمعاتهم، لا سيما وأن التنمية تتطلب روح العمل والمشاركة الفاعلة كلٌّ من موقعه وحسب إمكاناته.