“سفراء كريم” ينال شهادة إدارة الجودة آيزو “9001:2015”

عمّان- استطاعت شركة “كريم”، الشركة الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى تركيا والباكستان، من إحراز إنجاز جديد بالحصول على شهادة الآيزو 9001:2015 في مجال إدارة الجودة عن برنامجها الريادي “سفراء كريم” الخاص بطلبة الجامعات الأردنية، ليكون بذلك البرنامج التدريبي الحاصل على هذه الشهادة المرموقة والمقدمة من المنظمة الدولية للمقاييس.

وجاء هذا الإنجاز حصيلة سلسلة من عمليات التقييم الدقيق والشامل من قبل “هيئة التصنيف البريطانية لويدز ريجستر كواليتي أشورانس” البريطانية، وهي إحدى الجهات المعتمدة لمنح شهادة الآيزو 9001:2015، والتي أكدت على أهلية برنامج “سفراء كريم” للحصول على هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات لتميزه بتحقيق أعلى المعايير اللازمة لضمان الاستمرار في تطوير البرنامج وتحسين أدائه يوما بعد يوم.