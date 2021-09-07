سفراء ومحافظان يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

عمان – الغد – أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، عدد من السفراء الجدد، بمناسبة تعيينهم سفراء للمملكة لدى دول شقيقة وصديقة.

فقد أدى اليمين كل من جمانة غنيمات سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى المملكة المغربية، ومنار الدباس سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى مملكة بريطانيا، وسامر النبر سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية سنغافورة، ومهيب النمرات سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى مملكة النرويج، وشاكر العموش سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وضيف الله الفايز سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى مملكة هولندا، والدكتور معن مساعدة سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وفراس الخوري سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية كينيا.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

كما أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية، المحافظان في وزارة الداخلية الدكتور فراس عبد الفاعور، والدكتور محمد عبدالله أبو رمان.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الداخلية مازن الفراية.