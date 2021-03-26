سفنتي سيكسرز يعمق جراح ليكرز بهزيمة رابعة تواليا

لوس انجليس (الولايات المتحدة) – عمق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية جراح لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب وألحق به هزيمة رابعة تواليا بنتيجة 109-101 الخميس، في قمة من دون نكهة لكثرة الغيابات عن الطرفين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفيما افتقد سفنتي سيكسرز لنجمه الكاميروني جويل إمبيد، تتابع غياب “الملك” ليبرون جيمس الذي انضم الى المصاب الآخر أنتوني ديفيس، عن صفوف حامل اللقب للمباراة الرابعة تواليا.

ومع افتقاد المباراة على ملعب “ستايبلس سنتر” للنجوم، خطف داني غرين لاعب ليكرز السابق وسفنتي سيكسرز الحالي الأضواء بتسجيله 28 نقطة، منها 8 ثلاثيات ومحاولة أخيرة ناجحة قبل 30 ثانية من صافرة النهاية، ليقضي نهائيا على آمال فريقه السابق في البقاء ضمن أجواء اللقاء بعدما تمكن من تقليص الفارق من 18 نقطة إلى نقطتين.

وحصل غرين مع زميله دوايت هاورد على خاتم البطولة التي فازا بها العام الماضي مع فريقهما ليكرز، إلا أن عودة الاخير إلى ملعب فريقه السابق لم تكن ناجحة بعدما طرد في الربع الاول اثر اشتباكه مع مونترزل هاريل.

وانتهت المواجهة بين اللاعبين بدفع هاريل لهاورد، ليعود الاخير ويرد بالمثل بعد دقيقة ويشتبكان مجددا، ما ادى إلى حصول هاورد على الانذار التقني الثاني وبالتالي طرده من المباراة.

وعزز سفنتي سيكسرز صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه الـ 32 مقابل 13 هزيمة هذا الموسم.

في المقابل، قاد كايل كوزما مع 25 نقطة و9 متابعات محاولات عودة ليكرز، إلا أن جهوده لم تحل دون الخسارة الرابعة توالياً لفريقه صاحب المركز الرابع في المنطقة الغربية برصيد 28 فوزا مقابل 17 خسارة.

وبخلاف ليكرز، حقق “الجار” كليبرز فوزه الثاني تواليا على مضيفه سان انتونيو سبيرز 98 – 85، بعد اول انتهى بنتيجة 134- 101.

وبعدما تألق في الفوز الاول كواهي لينارد، غاب عن الثاني بسبب الاصابة، ليحل ريجي جاكسون بدلا منه في قيادة كليبرز بتسجيله 28 نقطة.

ولعب بول جورج مع 24 نقطة و13 متابعة دورا في فوز كليبرز، ثالث المنطقة الغربية (30-16)، بعدما قلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بتسجيله 49 نقطة مقابل 30 لصاحب الارض.

وتميز كليبرز بدفاعه الحديدي الذي بدا غير ملموس ومن دون أن يتأثر بكثرة الغيابات على غرار كل من ماركوس موريس، سيرج إيباكا، باتريك بيفرلي ولو وليامس.

وكان ديمار ديروزان مع 23 نقطة أفضل المسجلين في صفوف الخاسر، فيما أضاف زميله ديجونتي موراي 18 نقطة إلى جانب 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

ومني سبيرز بهزيمته الرابعة تواليا وبقي في المركز الثامن في المنطقة الغربية أمام غولدن ستايت ووريرز العاشر الذي تعرض لخسارة جديدة في ظل غياب نجمه ستيفان كوري للمباراة الرابعة تواليا للاصابة، أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 119-141 في مباراة حطم خلالها لاعب الاخير ديارون فوكس رقمه الشخصي بتسجيله 44 نقطة.

وخسر ميامي هيت أمام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 122 – 125.

وتألق في صفوف الفائز داميان ليلارد بتسجيله 22 نقطة منها ثلاث رميات حرة في الثانية الاخيرة من عمر المباراة بعد خطأ عليه من تريفور أريزا، إلى جانب 9 تمريرات حاسمة.

واضاف لبورتلاند، خامس المنطقة الغربية بالتساوي مع دنفر ناغتس (26-18)، سي جي ماكولوم 35 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

وتألق في صفوف الخاسر الذي افتقد لجهود جيمي باتلر المريض والسلوفيني غوران دراغيتش المصاب، بام أديبايو بتسجيله 29 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف زميله تايلر هيرو 29 نقطة.

وهي الهزيمة الخامسة لهيت وتراجع للمركز السابع في المنطقة الشرقية (22-23).

وجدد نيويورك نيكس فوزه على واشنطن ويزاردز 106 – 102 في ثاني لقا تواليا بينهما، بعد أول انتهى لصالحه أيضاً 131-113.

وقلب نيكس تأخره بفارق 17 نقطة في الربع الثالث بفضل أليك بوركس الذي سجل 15 نقطة من إجمالي 27، في الربع الرابع الحاسم. كم برز زميلاه الكندي آر جي باريت مع 24 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات حاسمة وإيمانويل كويكلي مع 16.

وعند الخاسر، تألق مرة جديدة أفضل مسجل في الدوري هذا الموسم برادلي بيل مع 26 نقطة و9 تمريرات حاسمة على الرغم من تراجع نسبة نجاحه عن الرميات (8 من أصل 23).

وكاد راسل وستبروك أن يلامس الـ “تريبل – دابل” لكنه اكتفى بـ 13 نقطة و18 متابعة و9 تمريرات حاسمة، وافتقد للدقة حيث فشل في تسديداته الثماني في الشوط الثاني (3 من اصل 15 بالاجمال) وخسر الكرة 8 مرات.

ويحتل نيكس (23-22) المركز الخامس في المنطقة الشرقية مع 23 فوزا و22 هزيمة، وويزاردز المركز الثالث عشر برصيد 15 فوزا مقابل 28 خسارة. -(أ ف ب)