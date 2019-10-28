سفيتولينا تفوز على بليشكوفا في بطولة الماسترز للتنس

شينزين (الصين) – بدأت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة ثامنة حملة دفاعها عن لقبها في بطولة الماسترز الختامية لموسم محترفات كرة المضرب في مدينة شينزين الصينية، بفوزها الاثنين على التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية 7-6 (14-12) و6-4، في افتتاح منافسات المجموعة البنفسجية.

وهو الفوز الرابع على التوالي لسفيتولينا على بليشكوفا بعد خمس خسارات متتالية في مجموع المباريات التي خاضتاها، منذ لقائهما الأول العام 2011 في دورة بريروف التشيكية.

وقالت سفيتولينا بعد المباراة “كنت أحاول الاستعداد لارسالها الاول القوي ثم ألعب على الارسال الثاني، سطح الملعب بطيء بعض الشيء وكان لدي المزيد من الوقت، لقد أفادتني في عودتي”.

ورغم البداية الجيدة للتشيكية التي كسرت الارسال الأول لسفيتولينا، وتقدمت 2-1، الا ان الأوكرانية اعادت التحية وكسرت لها ارسالها لتتعادلا 2-2، وتنجح كل منهما بالفوز بارسالها لتتعادلا 6-6 ما حتم خوضهما شوطا فاصلا، نجحت حاملة اللقب في حسمه لمصلحتها 14-12.

وبدأت سفيتولينا المجموعة الثانية بكسر ارسال منافستها، ليتكرر سيناريو المجموعة الأولى لكن بطريقة عكسية، إذ تقدمت 2-1، ثم عادلتها بليشكوفا 2-2 بعدما كسرت لها ارسالها، وتابعتا التعادل 3-3، لتفرض الأوكرانية بعدها تفوقها وتتقدم 5-3 بعد كسر ثان، قبل أن تحسمها 6-4.

وتأمل سفيتولينا (25 عاماً) أن تنهي موسمها بأعلى مستوى، حيث لم تفز بأي لقب منذ إحرازها نسخة العام الماضي من البطولة الختامية للسيدات التي أقيمت في سنغافورة.

وهي المرة الرابعة التي تشارك فيها بليشكوفا الفائزة بأربعة ألقاب هذا الموسم في البطولة، علماً بأنها بلغت الدور نصف النهائي خلال العامين الماضيين.

وضمن المجموعة البنفسجية أيضاً تقام لاحقاً مباراة بين فائزتين باحدى بطولات الغراند سلام، حيث تلعب الكندية بيانكا أندريسكو المصنفة رابعة والفائزة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة مع الرومانية سيمونا هاليب الخامسة والفائزة ببطولة ويمبلدون. – (أ ف ب)